Tutti gli scogli che dovrà affrontare Kamala Harris L’analisi di Graziosi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È sempre più probabile chesarà la candidata sostitutiva di Joe Biden alle elezioni di novembre. Un numero assai consistente di delegati ha già annunciato di voler votare per lei alla Convention di agosto, mentre alcuni big del Partito Democratico (dai Clinton a Nancy Pelosi, passando per lo stesso presidente americano) le hanno dato l’endorsement. Inoltre, qualora fosse lei la candidata, avrebbe meno difficoltà a disporre dei fondi raccolti dalla campagna presidenziale di Biden. Insomma, salvo sorprese, sarà quasi certamente laa guidare l’Asinello alle prossime presidenziali. Ciò non significa però che la strada per lei sia in discesa. Premettiamo subito che i giochi non sono ancora fatti e che la partita resta, al momento, aperta. Il punto è che sono numerosi gliche lasuperare, se vuole vincere le elezioni.