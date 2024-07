Tra i segreti di Malta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il fascino de La Valletta, capitale dell’isola, riconosciuta come «patrimonio dell’Unesco». E poi l’antica Mdina, luogo di grandi suggestioni architettoniche, e la cittadella fortificata di Rabat Scoprire l’arcipelago nel cuore del Mediterraneo è come immergersi nella storia di molteplici civiltà. Compresa quella romana, che qui viene fatta rivivere sul set del «sequel» Il gladiatore 2 di Ridley Scott. Non un’isola, ma un arcipelago (con Gozo, Comino, più una serie di altre isolette),offre la possibilità di un viaggio a prezzi contenuti, facilmente raggiungibile dall’Italia e per molti versi davvero sorprendente: anzitutto perché in questi luoghi è viva l’eco di secoli di storia del Mediterraneo e delle civiltà che li hanno attraversati, da quella fenicia agli antichi greci, e poi i romani, gli arabi, i normanni fino agli inglesi durante la Seconda guerra mondiale.