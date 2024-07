Torneo dei Rioni di Montemurlo vince Popolesco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 25 luglio 2024 – “Undeieccezionale in tutti i sensi”, sono queste le parole di Alessandro Franchi, presidente del Comitato deldei, che non trattiene l'entusiasmo all'indomani della finalissima che ieri sera, 23 luglio, ha incoronato il Rione, vincitore della 33esima edizione deldeimontemurlesi. Un'edizione con numeri record di presenze, con una finalissima applaudita da 1500 supporter sugli spalti dello stadio “Ado Nelli” di Oste. Una lieve flessione di pubblico è stata registrata solo in occasione delle partite degli europei che hanno incollato alla tv una parte della tifoseria. Un'edizione straordinaria anche per le prestazioni sportive e atletiche viste in campo, nonché per lo spirito agonistico e l'entusiasmo registrato in tribuna. La finale se la sono giocata fino all'ultimo ile lo Strada Mulino.