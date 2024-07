Time Bandits la recensione | a spasso nella mente di Taika Waititi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La serie:, 2024. Regia: Alex Pillai. Cast: Lisa Kudrow, Kal-El Tuck, Charlyne Yi, Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Rune Temte, Kiera Thompson, Rachel House,, Jemaine Clement. Genere: Avventura. Durata: 50 minuti circa/50 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Apple TV+, in lingua originale. Trama: Imbarcati in un divertente viaggio nel tempo e nello spazio in compagnia di un improbabile gruppo di ladri e della loro nuova recluta: un nerd undicenne con la passione per la storia. La posta in gioco è molto alta: insieme, partiranno per un’emozionante missione con l’obiettivo di salvare i genitori del ragazzo e il mondo intero A chi è consigliato? A chi vuole imbarcarsi in avventure coinvolgenti ed emozionanti, dei tuffi nel passato con lo sguardo rivolto al futuro.