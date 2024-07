Star Wars Outlaws | il nuovo video diario ci racconta la creazione di Nix

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Continua ad avvicinarsi la data di uscita di, prevista per il prossimo 30 agosto. A poche settimane dal suo arrivo, Massive Entertainment ci porta dietro le quinte del suo attesissimo gioco con un, presentandoci questa volta il personaggio di Nix e il processo che ha portato alla sua. Nix è l’adorabile creatura a quattro zampe che accompagnerà fedelmente la protagonista Kay Vess nelle sue avventure in giro per la galassia. Il suo aspetto è amichevole ma anche un po’ selvatico, e ricorda diversi animali esistenti in natura come il pangolino, il procione e l’assolotto. Il risultato di questi incroci è una specie completamente nuova per il mondo di, creata anche con la collaborazione di Lucasfilm che ha aiutato gli sviluppatori a trovare l’equilibrio giusto.