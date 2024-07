Pistole proiettili e una granata in appartamento | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bologna, 24 luglio 2024 - Hanno appreso che in unerano conservate delle armi comee una. Per questo i carabinieri della stazione San Ruffillo sono subito accorsi sul posto, per evitare guai peggiori, visto che l'era ubicato in un condominio dove abitavano altre famiglie. I militari dell'Arma, coadiuvati dai carabinieri artificieri e cinofili del nucleo investigativo, sono entrati in casa di un uomo sulla quarantina e si sono messi alla ricerca delle armi. L'operazione è terminata con il ritrovamento e il sequestro di tre, una cinquantina dirisalenti al secondo conflitto mondiale e una bomba a mano alterata a frammentazione. Le armi sono state tutte sequestrate e l'uomo è statoper detenzione abusiva di armi.