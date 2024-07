Perseguitata la ex conosciuta al palazzo | braccialetto elettronico per lo stalker bolognese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bologna, 24 luglio 2024 – Si erano conosciuti sugli spalti deldello sport, dove condividono la passione per la Virtus. Dopo una breve relazione, la storia tra loro era finita. Ma lui, 28 anni, non se ne è fatto una ragione e ha cominciato a perseguitarla. Uno stalking pesante, fatto di appostamenti davanti all’auto della giovane e al suo posto di lavoro, contatti di amici comuni, e telefonate ripetute e assillanti. Richiesta di incontri chiarificatori che diventavano pretese. Inutile per lei cercare di sfuggire: durante le partite della Virtus lui le urlava contro, quando lei era in giro lui la inseguiva in auto. Un incubo che la ragazza è arrivata a denunciare dopo un anno di preoccupazione sempre più forte.