Parigi 2024 Mascherano denuncia un furto negli spogliatoi | Ad Almada manca un orologio e degli anelli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non bastava il caso del gol annullato dopo due ore che ha sancito la vittoria del Marocco sull’Argentina. Nel post gara, il Ct dell’Albiceleste olimpica Javierhato ai microfoni dei giornalisti unsubìto dalla sua squadraalla vigilia della partita d’esordio nel torneo maschile delle Olimpiadi di. “Ieri sono entratiallenamenti e ci hanno derubato. A Thiagoun. Non volevamo dire nulla dopo l’allenamento, ma questo è tutto, ovviamente non vogliamo che succedano cose del genere”. E sulla partita di oggi: “Oggi hanno invaso il campo sette volte e poi ci hanno lanciato dei petardi. Non mi era mai capitato da giocatore, la sicurezza è venuta meno”. E sul giallo del gol di Medina al 106?: “Ci avevano detto che era finita 2-2. Siamo ai Giochi Olimpici, non a un torneo di quartiere.