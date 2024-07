Le Winx fanno 20 anni | a Loreto grande festa con il Magic Party

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Ancona), 24 luglio 2024 – Unaallargata, che ha fatto ballare e divertire grandi e piccini: è quella per i 20delle, andata in scena ieri sera a, città natale del loro ideatore Iginio Straffi e, quindi, per proprietà transitiva, anche delle celebri fatine che in questi due decenni hanno fatto sognare bambini di tutto il mondo. In piazza Papa GiovXXIII è stato infatti proposto il ‘’, spettacolo che rientra nell’ambito delle varie iniziative programmate da Rainbow per il ventennale dellee che l’Amministrazione comunale lauretana ha voluto inserire nel cartellone estivo ‘Meraviglia’, messo a punto dall’Assessorato alla Cultura.