La Regione | Il fiume diventa più sicuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La presidente facente funzioni dellaEmilia-Romagna Irene Priolo ha fatto un sopralluogo per visionare i lavori di manutenzione straordinaria sulla cosiddetta ‘briglia’, il corso delBidente sotto il Ponte dei Veneziani a Meldola. Accompagnata dai tecnici Piero Tabellini e Marco Olivieri (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile), la Priolo è stata accolta dal sindaco Roberto Cavallucci, da alcuni assessori, consiglieri comunali e dai rappresentanti della Protezione Civile del paese. I lavori in corso, progettati e appaltati dall’ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia, sono interamente finanziati dallae rientrano in un più ampio progetto del valore di 365.000 euro che riguarda la sistemazione delle briglie dei fiumi Ronco e Montone. "Siamo molto soddisfatti – commentano il sindaco Cavallucci e l’assessore Filippo Santolini –.