Il Napoli smentisce la pista Hermoso | Non fa parte degli obiettivi La difesa è completa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilcon una nota ha smentito il possibile arrivo di. Su X la società scrive: “Tuttosport continua a parlare dial. La linea dellaè statata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravonon fadel“. Tuttosport continua a parlare dial. La linea dellaè statata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravonon fadel— Official SSC(@ssc) July 24, 2024 Il mercato in uscita delsi è sbloccato, l’ufficio cessioni funziona: Lindstrom in viaggio per Liverpool (Everton), Ostigard vicino al Rennes. Al, per ora, dieci milioni. È quel che scrive e dice Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky Sport 24.