Il Napoli di Conte Osimhen Lukaku | le ‘riflessioni’ di Corbo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A Radio Kiss Kissè intervenuto anche Antonio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “ha evitato alcune storture del passato, c’era una certa incomunicabilità coi tifosi che s’aspettavano il peggio, invece è arrivato il meglio. Ilha cambiato un suo atteggiamento nell’esercizio tecnico-finanziario. Ilha sempre preso giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Oggi invece il club partenopeo prende giocatori svincolati e maturi”. Suè un signor giocatore. Un attaccante che serve a, ma chi guarda il mercato dal di fuori e chi lo guarda con competenza (io ho fatto mercato più di tutti in carriera) si nota che s’è fatto molto per sottolineare il valore die per svalutare