Hattie McDaniel l’emancipazione femminile e la questione razziale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che è stata la prima afroamericana a vincere un oscar nel 1940 aprendo la strada alla generazioni a venire. Il suo nome èe questa è la sua storia, il cinema per gli attori afroamericani negli anni 30? Hettie, fonte lottie.comChi ha visto la serie “Hollywood” tra i veri personaggi immaginari, lustrini e rivendicazioni, si è certamente imbattuto in qualcosa di reale. In quella serie rivive infatti una donna afroamericana che ha fatto la storia della Hollywood degli anni 30- 40 partecipando a circa 300 film. Il suo nome èche tutti ricordano per la straordinaria interpretazioni di Mami in “Via col vento” di Victor Fleming, Lei diceva del suo mestiere che “ogni attore e attrice possiede una passione coinvolgente per creare qualcosa di distintivo e unico.