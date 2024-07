Giuliana morta dopo una cena di pesce | richiesta l’autopsia il terribile sospetto…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Domani sarà eseguitasul corpo diFaraci, la 40enne deceduta due giorni faunaa base diin un ristorante. L’incarico è stato conferito dal Procuratore di Patti, Messina, Angelo Antonio Cavallo, alla professoressa Daniela Sapienza dell’Università di Messina., che non aveva problemi di salute, venerdì sera avevato con delle amiche in un ristorante, dove aveva mangiato degli spaghetti a base di. Durante la notte ha iniziato a soffrire di dolori addominali, febbre e nausea. La mattina di lunedì è stata trovata, probabilmente mentre dormiva. Leggi anche:muore a 40 anni per unacon le amiche.