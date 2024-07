Come finisce Sedotta e abbandonata il capolavoro di Pietro Germi

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 24 luglio 2024), film diretto danel 1964,con la drammatica morte solitaria di Don Vincenzo che, pur di far sposare la figlia Agnese con Peppino, preferisce immolare la propria vita sull’altare dell’onore. D’altronde tutta la vicenda, ambientata a Sciacca, ha proprio il compito di rimandare uno spaccato culturale dell’epoca, fortemente legato alla realtà territoriale e sociale. Nella Sicilia degli anni sessanta, infatti, l’illibatezza delle proprie figlie è un vanto che un padre deve proteggere. Quando, però, questa viene meno non rimane che ricorrere al così detto matrimonio riparatore per sistemare le cose e riacquistare rispettabilità agli occhi delle gente. Ed è esattamente quello che accade alla famiglia Ascalone quando Peppino, promesso sposo di Matilde, seduce la sorella Agnese, innamorata di lui.