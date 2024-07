Alberto Angela in stand by | Noos sospeso da Rai Uno per bassi ascolti ma tornerà a fine agosto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Una serie di Rai Cultura in sei puntate, dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza”. Così era stato presentato su Rai Uno in prima serata giovedì 27 giugno il nuovo programma di– L’avventura della conoscenza“. Poi è arrivato lo stop il 24 luglio. Anzi la “pausa” forzata e lo slittamento. Il motivo? Sicuramente anche la concorrenza di “Temptation Island” – questa sera e domani sera andranno in onda le due puntate finali – forte del peso deglidella puntata della settimana scorsa con il 31.14% di share (38.33% sul target commerciale) e 3.485.000spettatori e picchi di 4.464.000 di spettatori e del 43.48% ha messo in difficoltà la prima Rete nazionale. Il programma è partito con 2.032.000 telespettatori e share del 13.6% ed è via via calato fino a il 18 luglio 1.532.000 spettatori con l’11.5% di share.