TuttiaTeatro arriva a Scansano Hercules nella terra del Morellino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Uno spettacolo teatrale che porterà gli spettatori dalla Maremma alle pendici del monte Olimpo, tra gli dei dell’antica Grecia: "- il Musical" è in programma giovedì 1 agosto alle 21.30sede di Cantina Vignaiolidi. A salire sul palco un cast composto da 35 attori, tutti delle scuole secondarie superiori di Grosseto, altri universitari e ragazzi diversamente abili. L’opera, che rappresenta il saggio di fine anno dopo nove mesi di prove e lavori, è stata prodotta e ideata dall’associazioneAps di Grosseto, che promuove l’integrazione sociale attraverso l’arte e il teatro. Dal 2004 ha coinvolto più di 300 studenti degli istituti superiori di secondo grado della provincia di Grosseto, organizzando ogni anno un laboratorio teatrale in cui i ragazzi possono trovare uno spazio senza barriere mettendo in relazione sensibilità differenti.