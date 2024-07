Taxi volanti l' accordo per costruire i vertiporti in Lombardia | prime corse nel 2027

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 luglio 2024 – Una nuova partnership riunisce produttori di aeromobili, specialisti delle infrastrutture e operatori aeroportuali per sviluppare una rete eVTOL in. Lilium N.V., produttore leader di aeromobili elettrici e pioniere della Mobilità Aerea Regionale, SEA Milan Airports (SEA), la società di gestione degli aeroporti di Milano, e Skyports Infrastructure, leader nelle infrastrutture perper l'industria della Mobilità Aerea Avanzata hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding che pone le basi per lo sviluppo di una rete diper aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale ine nel nord Italia.