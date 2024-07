Sport in tv oggi martedì 23 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024)23ci aspetta una giornata di, anche se il numero diè ridosso un po’ all’osso: ci si avvicina alle Olimpiadi di Parigi 2024 e l’offerta non è molto vasta. Spazio ai tornei di tennis della settimana con Matteo Berrettini in campo a Kitzbuehel e al Giro di Vallonia per gli appassionati di ciclismo. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in23, il relativo palinsesto tv e. CALENDARIOIN TV2309.00 TENNIS – WTA 250 Iasi, secondo turno (diretta tv su SkyUno e SkyTennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su SkyPlus; direttasu Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana) 10.