Perché quasi tutti amano Deadpool?

(Di martedì 23 luglio 2024) È il 2016 quando il mondo dei cinecomic è scosso da tre grandi duelli. Batman contro Superman, Capitan America contro Iron Man econtro un povero tassista che non verrà pagato. Proprio nell’anno in cui il genere supereroistico si stava prendendo tanto sul serio, forse troppo sul serio, ecco arrivare al cinema un mercenario chiacchierone che deride tutto e, portando un po’ di sana aria fresca in un genere che stava iniziando a dare i primi segni di stanchezza. Da allora ildi Ryan Reynolds (o il Ryan Reynolds diormai sono la stessa cosa) ha conquistato una marea di fan dando popolarità a un personaggio che nei fumetti ha vissuto di alti e bassi.