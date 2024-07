Parigi 2024 Lucia Bronzetti | Sono molto emozionata Medaglia? Ci proviamo VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) “, non vedo l’ora di arrivare a. Non so bene cosa aspettarmi perché è la mia prima volta alle Olimpiadi, ma sicuramente cercherò di godermela a pieno, anche seguendo altri sport“. Queste le parole di, che ai microfoni di Sportface.it ha confidato le proprie sensazioni prima della partenza per le Olimpiadi di. “Il circolo del Roland Garros è stupendo. Essendoci già stata, è sempre bello tornarci. Giocare per l’Italia sarà ancora più bello e cercherò di andare più avanti possibile – ha aggiunto la tennista italiana, che giocherà sia il singolo che il doppio insieme ad Elisabetta Cocciaretto – Cercheremo di lottare punto su punto e di provare a dare il massimo per arrivare più avanti possibile. Poi non dipende solo da noi perché cianche delle avversarie, ma ognuna darà il proprio meglio“.