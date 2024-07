L’ultima speranza democratica è appesa a un mondo impazzito

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 luglio 2024) In unnormale, la disastrosa prova data da Joe Biden nel dibattito con Donald Trump, con tutto quello che evidenziava circa le sue reali condizioni psico-fisiche, renderebbero la sconfitta dei democratici praticamente scontata, senza nemmeno bisogno di aggiungere l’effetto prodotto dal successivo attentato al leader repubblicano. Dopo tutto questo, in unnormale, Trump non dovrebbe avere neanche bisogno di fare campagna elettorale. Ma in unnormale Trump non sarebbe nemmeno candidato, non lo sarebbe mai stato, e se anche lo fosse stato, a quest’ora sarebbe già in galera da un pezzo.