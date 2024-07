La FIFA smentisce le accuse di abuso di posizione dominante

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 23 luglio 2024) 2024-07-23 13:25:31 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Laha accusato “alcuni campionati in Europa” di agire per “interesse commerciale, ipocrisia e senza considerazione per tutti gli altri nel mondo” dopo aver appreso che dovranno affrontare azioni legali a causa della natura congestionata del calendario calcistico. L’organizzazione delle leghe europee, di cui fa parte la Premier League, presenterà una denuncia congiunta insieme al sindacato dei giocatori FIFPro e alla Liga alla Commissione europea per quello che affermano essere “undi”. La questione è giunta al culmine dopo che laha introdotto una nuova Coppa del Mondo per club a 32 squadre l’anno prossimo.