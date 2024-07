Inps in 6 mesi 99 707 pensioni anticipate -1415%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Crollano leanche grazie all'ulteriore stretta messa in campo dalla legge di Bilancio: nei primi seidell'anno l'ha registrato 99.707con decorrenza nel periodo con un calo del 14,15% rispetto alle 116.143 segnate nel primo semestre del 2023. Nel monitoraggio sui flussi di pensionamento si segnalano nel complesso nel periodo 376.919 nuove(tra vecchiaia,, invalidità e superstiti) per un importo medio di 1.197 euro. Gli importi vanno dagli 820 euro medi al mese per le invalidità, 892 euro medi per la vecchiaia e 2.054 euro per le