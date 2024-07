Inchiesta sui dossier dell' Antimafia Cerno | Esiste un bancomat che emette informazioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Rita Cavallaro, insieme a Brunella Bolloli, ha dedicato il libro "Il «verminaio». L'sui" all'attività diaggio attraverso banche datia Direzione nazionale, svolta ai danni di numerosi personaggi appartenenti al mondoa politica (per lo più del centrodestra),o spettacolo eo sport e al centro'indaginea procura di Perugia. Il direttore de Il Tempo Tommaso, intervistato in occasionea XII edizione del Festival Passaggi, ha fatto il puntoe spiegato qual è il lavoro del vero giornalista. "Scopriamo con questo libro che la base di ogni racconto giornalistico, la cronaca, dal greco chrónos ‘tempo', viene invertita: per la prima volta nella storia d'Italia, prima dei fatti succedono le inchieste.