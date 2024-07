Furto di attrezzi edili per 15mila euro | denunciato 23enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 2001, residente ad Aprilia (LT), già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dalla questura di Latina. L’azione è scaturita da un’attività d’indagine avviata a seguito di una denuncia sporta da un cittadino classe 1999, residente a Frascati (RM). Scoperto materiale rubato messo in vendita online Durante la perquisizione personale e domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di materiale edile ed elettrico, risultato provento die posto in vendita su un noto sito di market. Questo materiale era statocome rubato dal 25enne di Frascati presso la stazione dei Carabinieri di Frascati il 12 luglio scorso.