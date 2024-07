Fiorentina è già boom nella vendita di abbonamenti | superata quota 10mila

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024) FIRENZE –, è giàdi. Oggi, 23 luglio, si è chiusa la fase 2 della cmapagna e quindi la possibilità di esercitare la prelazione per gli abbonati della scorsa stagione. Le giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, invece, saranno destinate al cambio posto per i tifosi che hanno deciso di rinnovare il proprio abbonamento, mentre venerdì 26, dalle 10, si aprirà lalibera riservata a tutti i possessori di InViola Gold/Premium Card per l’acquisto degliultimi posti disponibili. Tutti coloro che acquisteranno on-line potranno sempre beneficiare della possibilità di rateizzare in tre rate tramite PayPal. Durante la stagione 2024/25 sarà sempre data una prelazione sull’acquisto dei singoli biglietti della Serie A Enilive agli abbonati 23/24 che non sono riusciti a rinnovare.