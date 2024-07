Febbre e problemi al polso | angoscia per Jannik Sinner non parte per Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ore d'ansia per. Non solo un problema al, ma anche la: il campione, dunque, si vede costretto a rimandare la suanza per le Olimpiadi che stanno per iniziare a. Una notizia che ha colto di sorpresa la delegazione azzurra, che si interroga sulle condizioni di salute del tennista altoatesino, numero 1 al mondo, che è chiamato ai giochi per disputare sia il singolo sia il doppio con Lorenzo Musetti. Volo rimandato, insomma, il tutto dopo l'eliminazione a Wimbledon nella drammatica partita contro Daniil Medvedev, in cui il ragazzo di San Candido era stato colto anche da un malore. Dopo Wimbledon,era stato immortalato con la fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya, mentre si godeva qualche giorno di riposo al mare.