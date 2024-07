Ex tartarugaio | la proposta del PLI

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNegli ultimi giorni è tornato alla ribalta il caso del Tartatugaio di Taranto, una struttura la cui costruzione è avvenuta in assenza dell’autorizzazione paesaggistica necessaria e che da tanti anni giace abbandonata sotto la “Ringhiera”. Tuttavia, è interessante notare che una costruzione analoga è stata autorizzata nell’isola amministrativa, dove per la stessa Soprintendenza non c’erano motivi ostativi a far sorgere il secondo polo dell’originario progetto “Isola dei delfini”, in località Torre Zozzoli, meglio nota come Torre Sgarrata. Considerato l’ingente quantitativo di denaro pubblico già investito nella costruzione del Tartatugaio, riteniamo che sia opportuno completare l’opera trasformandola in un museo del mare.