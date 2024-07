Crollo Scampia | entro stasera tornano in Vela 300 abitanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti66 alloggi dellaCeleste diper circa 300 persone potranno essere rioccupati dai residenti. E’ quanto emerso dalla riunione del Ccoordinamento soccorsi convocato in Prefettura a Napoli. Al momento il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi si stanno recando a. Per gli altri 500 sono state individuate soluzioni alternative per ospitarli nelle more delle verifiche sugli appartamenti. Per altri cento alloggi, per renderli fruibili, sarà necessario eseguire alcuni piccoli interventidue settimane mentre altri 31 alloggi sono completamente inagibili. Gli sfollati saranno accolti in 17 strutture che potranno accogliere 300 persone mentre per altre 200 persone si stanno individuando altre strutture. Tutte in zona.