Crollo a Scampia gli sfollati | Vibrazioni sempre per i lavori Rifiutati i posti letto nelle scuole

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiParlano ditutta la giornata, a partire dalle 7.30 del mattino. Perfino di oggetti in casa che si spostavano. Sono glidella Vele Celeste, in disciplinata fila sotto l’edificio. Aspettano il loro turno per rientrare in casa. Ma solo il tempo di prendere gli effetti personali: poi devono andare via. C’è rabbia, stanchezza, sfiducia nei loro occhi e nella voce. “Lo Stato dove sta?”. Riaffiora una rabbia antica. È la collera dell’abbandono, un incendio mai spento. “La Meloni perché non è venuta qua?”. Tutti però ricordano lenella Vela Celeste. “Da un paio di mesi, da quando sono cominciati i” sostiene un abitante. Sono le opere di riqualificazione, nell’ambito del progettoRestart. Una signora ricorda il tremolio dei ballatoi. Strutture in ferro, come quella crollata ieri sera. Arrugginiti e in cattivo stato.