Controlli a Roma | tre denunciati per armi e droga

(Di martedì 23 luglio 2024) CRONACA DI– Operazioni nei quartieri di Centocelle e Gordiani, sanzioni per possesso di stupefacenti I Carabinieri hanno effettuatostraordinari nei quartieri di Centocelle e Gordiani a, denunciando tre persone per possesso die sanzionandone altre undici. Supportati dalla CompagniaCasilina e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di, i militari della stazione Centocelle hanno focalizzato le loro attenzioni su piazza dei Mirti, via dei Castani e piazzale delle Gardenie. Durante le operazioni, due giovanini di 18 e 19 anni sono statiper detenzione di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni personali e domiciliari hanno portato al sequestro di 2,22 grammi di hashish e 0,76 di marijuana al 19enne, e di 0,54 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana al 18enne.