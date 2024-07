Vela Olimpiadi Parigi 2024 | tutti gli equipaggi iscritti classe per classe Italia presente in 9 eventi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dal 28 luglio all’8 agosto Marsiglia ospiterà le regate divalevoli per i Giochi Olimpici di. In un palcoscenico così suggestivo si preannuncia grande spettacolo, con dieci titoli da assegnare tra settore maschile (4), femminile (4) e glimisti (2). L’saràin nove classi su dieci, avendo mancato il pass a cinque cerchi solo nello skiff 49er uomini. Obiettivo bis olimpico dopo un triennio sensazionale per la coppia Ruggero Tita/Caterina Banti nel Nacra 17, ma possono provarci per il bersaglio grosso anche Nicolò Renna e Marta Maggetti nell’iQFoil (nuova tavola olimpica da windsurf). Buone chance di medaglia inoltre per Riccardo Pianosi nel Formula Kite e Jana Germani/Giorgia Bertuzzi nello skiff 49erFX.