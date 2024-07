USA Kamala Harris e Trump si contendono la vittoria | vicinissimi nei sondaggi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) In vista delle elezioni presidenziali del 2024, una media deirecenti condotta dalla CNN mette in evidenza una sfida serrata tra la vicepresidentee l’ex presidente Donald, senza un chiaro vincitore. Questo “Poll of Polls” della CNN è una media dei sei più recentinazionali condotti su elettori registrati o probabili che soddisfano gli standard della CNN. Iinclusi sono stati condotti da diverse testate e organizzazioni rispettabili: Cbs News/YouGov (16-18 luglio), Nbc News (7-9 luglio), Fox News (7-10 luglio), Npr/Pbs News/Marist College (9-10 luglio), Abc News/Washington Post/Ipsos (5-9 luglio) e lo stessoo CNN (28-30 giugno). I risultati mostrano un margine di differenza minimo tra i due candidati:è al 48% di consensi, mentresegue da vicino con il 47%.