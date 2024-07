Troppi turisti? Introduciamo prenotazioni limitate per entrare in città Parla l' economista Jan van der Borg

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per contrastare l'overtourism nelleitaliane invase durante i mesi estivi serve «un sistema di prenotazione con dei limiti che tengano conto della capacità di carico, e incentivino i visitatori a spostarsi dai periodi più frequentati a quelli più scarichi». Jan van dere docente dell'università Ca' Foscari di Venezia e a Lovanio, non usa mezzi termini perre del problema legato ai flussiche rischiano di esasperare molte realtà italiane. In un'intervista a Repubblicadel modello Venezia e il ticket giornaliero (qui per sapere come si compra), che secondo lui non funziona: «Far contribuire alle spese chi visita non è un'idea sbagliata, ma è stata implementata male, con un sistema pieno di esenzioni e dagli alti costi di gestione. Inoltre, non ha ridotto i flussi».