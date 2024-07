Sul caccia del futuro Italia Uk e Giappone avanzano Mentre in Usa…

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Global combat air programme (Gcap) è il protagonista assoluto del Farnborough international air show 2024, la principale fiera dell’aerospazio del Regno Unito. Difficilmente poteva essere altrimenti, visto che si tratta deldi sesta generazione che costituirà la chiave di volta del sistema di sistemi delle future aviazioni di Londra, Roma e Tokyo. Se già era stato così al Dsei 2023, la principale fiera della Difesa del Regno Unito, quest’anno il Gcap mostra i propri passi avanti, svelando un nuovo modello concettuale. Si tratta di un significativo passo avanti, specie se considerate le difficoltà incontrate dagli altri aerei di sesta generazione in giro per il mondo. Il velivolo presenta un design evoluto, con un’apertura alare maggiore rispetto ai concetti precedenti; questo senz’altro per migliorare l’aerodinamica del velivolo.