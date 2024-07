Sguaiata antipatica incompetente | Kamala Harris è già stata bocciata dagli americani

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da vicepresidente più impopolare nella storia degli Stati Uniti a candidato alla Casa Bianca per i democratici: è la singolare parabola di, sostituta in corsa di Joe Biden per le presidenziali di novembre. La probabile sfidante di Donald Trump parte dall’unico vantaggio di essere ben conosciuta dalla quasi totalità degli elettori: conta anche quello nella corsa agli indecisi, ma per il resto, i numeri sono impietosi. Basta tornare indietro di appena 4 mesi. L’ultimo sondaggio disponibile sull’indice di gradimento dei principali inquilini della Casa Bianca. Secondo un sondaggio di Usa Today e Suffolk University, il 52% degli elettori non approva la sua performance come numero due di Joe Biden. Solo il 36% la promuove, una quota più bassa del 41% di Biden.