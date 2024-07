Presunto innocente avrà una seconda stagione ancora più ricca di suspense e colpi di scena

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) AppleTV+ ha un nuovo classico di grande successo, una miniserie di otto puntate, intitolata, remake dell'omonimo film con Harrison Ford, creata da David E. Kelley (al quale si deve il cult Ally McBeal) e interpretata da Jake Gyllenhaal, in onda dal 12 giugno . Adattamento del romanzo di Scott Turow titolato alla stessa maniera, lo show narra le vicende del procuratore distrettuale di Chicago, Rusty Sabich, coinvolto in un caso di omicidio. Vittima ne è la collega e amante Carolyn Polhemus (a cui presta il volto Renate Reinsve), trovata brutalmente uccisa in casa sua, dopo una presunta e furiosa lite. La performance di Gyllenhaal è stata particolarmente apprezzata, grazie alla sua capacità di cambiare pelle e passare dal marito e padre perfetto a un uomo ambiguo e potenzialmente pericoloso.