Mundus porta le percussioni dell’indiano Trilok Gurtu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nuovo appuntamento con "", stasera alle 21,30 ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro a Reggio, con il concerto "God is a drummer" cona batteria,e voce, accompagnato da Frederik Köster alla tromba, Jesse Milliner a piano e tastiere, Jonathan Cuniado al basso. Nato a Mumbay nel 1951,viene iniziato da bambino alla musica e alle tabla dalla prestigiosa madre Shobha, celebre cantante indiana, nota come la regina del Thumri.è profondamente radicato nella tradizione indiana, e dalle sue prime mosse in quell’ambito, negli anni la world music è assurta al legittimo rango di genere musicale a sé.