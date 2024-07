Lorena Quaranta | la Cassazione annulla l’ergastolo al suo compagno | Era stressato dal Covid

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024) La tragica vicenda diha scosso l’Italia nel 2020. Il 31 marzo di quell’anno la giovane studentessa siciliana di Medicina fu brutalmente uccisa dal suo, Antonio De Pace. Il caso, avvenuto durante il primo lockdown imposto a causa della pandemia di-19, ha sollevato forti reazioni emotive. E ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere in Italia e sui femminicidi piuttosto frequenti., 27 anni, stava per completare il suo percorso di studi in medicina quando la sua vita è stata tragicamente interrotta. Il 31 marzo 2020, nel pieno del lockdown nazionale, Antonio De Pace, infermiere di 28 anni, ha uccisostrangolandola nella loro abitazione a Furci Siculo, in provincia di Messina. De Pace ha poi tentato il suicidio tagliandosi i polsi, ma a soccorrerlo e a salvarlo sono state le forze dell’ordine.