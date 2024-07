La Nutella è di destra la minestrina di sinistra? Guida surreale per gastro-golosi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ma davvero esiste ancora una possibile classificazione del cibo die del cibo di? Cominciò Giorgio Gaber, con il famoso testo “Cos’è lacos’è la?” Ma cominciò per gioco, prima ancora che il gioco diventasse virale (e anche un po’ infetto come sembra oggi!). Giorgio Gaber. In apertura Nanni Moretti e lain una scena del suo film Bianca (1984), il gioco di Giorgio Gaber Erano gli anni del “ritorno al privato”, erano gli strascichi del “privato è politico”. Erano gli anni Novanta, erano da poco nati Slow Food e Gambero Rosso. Poi, con lache arriva al governo, arrivò pure Bruno Vespa a cavalcaresul fronte culinario: Massimo D’Alema (qui per leggere la nostra intervista) con Gianfranco Vissani e poi Gianfranco Fini con Antonello Colonna.