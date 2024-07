Il Trentodoc non ha saputo sfruttare il vantaggio territoriale Intervista al vignaiolo Carlo Moser

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cinquantuno chilometri e 151 metri. Se lo ricordano in tanti quell’incredibile Record dell’Ora conseguito da Francescolungo le piste del velodromo olimpico di Città del Messico nel 1984. Quei numeri, oggi, campeggiano ancora in uno deiprodotti nella sua cantina trentina. In azienda i protagonisti sono il figlioche, insieme al cugino Matteo, enologo, hanno costruito uno stile sempre più veloce e scattante, nella bevuta, e vincente sul mercato. La produzione si aggira sulle 150mila bottiglie annue e poggia su 20 ettari vitati di proprietà, oltre a 6 ettari gestiti tramite una rete di conferitori.è stato anche vice-presidente dell’istituto, la persona giusta per chiarire i temi più caldi. La vendemmia del Pinot Nero. In apertura i cugini Matteo (a sinistra) eIdentità: isono troppo diversi tra di loro.