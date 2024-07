I gatti si sballano con l’erba gatta | si strusciano mordicchiano e graffiano È una vera e propria droga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Avete mai notato che i mici, subito dopo che hanno mordicchiato, cambiano atteggiamento? Prestate attenzione al “dopo pasto” e noterete subito qualcosa di insolito. Ad aver analizzato per bene cosa provochi nei, che in scienza si chiama Nepeta Cataria, ci sono due studi autorevoli, guidati da Reiko Uenoyama della Iwate University, apparsi su Science Advances e iScience. La rivista specializzata Focus ha spiegato che cosa accade quando un micio inizia ad avvicinarsi ala lui dedicata e che cosa gli provochi, nel momento esatto in cui inizia a strusciarsi su di essa. La Nepeta Cataria ha due composti chimici, il nepetalactolo e il nepetalactone, che quando vengono rilasciati funziona da repellente specie contro la zanzara tigre.