Da Deddy a Dennis ‘Un altro nome’ | La cosa più importante è essere sereni con se stessi

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 22 luglio 2024) Solo qualche mese fa, era ottobre 2023, durante la presentazione del suo nuovo singolosceglieva di farsi radere i capelli a zero. Una scelta, un po’ voluta un po’ subita sul momento incalzata dai fan presenti, che a ripensarci ora raccontava già molto di un cambiamento in corso. Oggi,lascia il palco a, a testimonianza del bisogno di unire qualche per lungo tempo è stato diviso e che ha finito per rendere l’da sé qualcuno di sconosciuto. Vita e musica, del resto, sfuggono alle etichette e quando l’equilibrio viene meno, la soluzione migliore è anche la più semplice. Tornare a se. Così fa, che ha inaugurato il nuovo percorso artistico con il singolo Unnome, brano che segna anche il debutto con una nuova etichetta.