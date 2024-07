Cilecchio che trionfo Accade di tutto al palio Pusceddu su King Rio fa esplodere la festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) BIENTINA Un’onda biancoceleste invade una gremita piazza Vittorio Emanuele II a Bientina. La nobile contrada delvince con onore il XXXIIdi San Valentino dopo una giornata ricca di colpi di scena in cui è successo davvero di, ma che alla fine ha visto trionfare Valtersu unRio magistrale.il popolo biancoceleste festeggia dopo 13 anni il quarto. Era dal 2011 quando vinse Mureddu su Isopac che non arrivava una così grande gioia in casa, la contrada più grande del paese che ha la Civetta come simbolo. Una vittoria ancora più grande per come è arrivata.