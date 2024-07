Calendario calcio Olimpiadi Parigi 2024 | orari giornalieri tv streaming programma di tutte le partite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilsarà protagonista alledi, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Questo sport incomincerà in realtà già mercoledì 24 luglio con i primi incontri della fase a gironi. Le sedici squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Ricordiamo che il torneo è aperto a Nazionali Under 23, con un massimo di tre fuori quota per ciascun Paese. L’Italia non è purtroppo riuscita a qualificarsi all’evento, alla pari dell’attesissimo Brasile. Si preannuncia una grande battaglia per la conquista delle medaglie tra Spagna, Francia, Argentina. Attenzione a possibili outsider come USA, Giappone, Paraguay, Ucraina o ai Paesi africani che cercano sempre il colpaccio: Marocco, Guinea, Mali.