Andrea Delogu e La Porta Magica il nuovo programma su Rai 2

Dopo il successo del Tim Summer Hits, torna protagonista su Rai 2 con un programma dal titolo evocativo "La". A partire da lunedì 7 ottobre, la conduttrice guiderà il pubblico in un viaggio emozionante e trasformativo, dedicato alle persone comuni che desiderano dare una svolta alla propria vita. Cosa tratta La con "La" non è un semplice programma televisivo, ma un'opportunità concreta per chi desidera cambiare un aspetto della propria vita. I protagonisti, provenienti da ogni ceto sociale ed età, racconteranno le loro storie e le loro sfide, condividendo sogni, paure e aspirazioni. Un percorso di trasformazione a 360 gradi Con la sua empatia e il suo carisma, accompagnerà i partecipanti in un percorso di trasformazione a 360 gradi.