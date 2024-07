Vajont primo atto contro l’indifferenza | il Senato elimina la parola incuria dalla legge in memoria della catastrofe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Notte del 9 ottobre 1963, ore 22:39: il monte Toc frana nel bacino idroelettrico del torrente, 260 milioni di metri cubi d’acqua tracimano e ingoiano la valle che ha lo stesso nome dell’affluente del Piave. Da alloraè diventato anche il nome di una tragedia italiana: quasi 2mila persone a Longarone (Belluno), Erto e Casso (Pordenone) diventano, divorate da quell’abisso liquido, solo macerie e silenzio. Oltre 60 anni dopo, ilitaliano hato laindelper decisione unanimecommissione Affari Costituzionali e in quel dettaglio lessicale c’è undi giustizia per quei morti a lungo disconosciuti: si riconosce che non accadde per negligenza, ma per responsabilità.