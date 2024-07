Tour de France 2024 Jonas Vingegaard | Non posso essere deluso ma l’anno prossimo voglio vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)abdica dopo due anni di successi. Il danese della Visma Lease a Bike ha provato a fare di tutto per poter mettere i bastoni tra le ruote a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ma a lungo andare ha dovuto arrendersi allo strapotere dello sloveno che si è messo in tasca il terzodedella sua carriera. Ma rimane unsoddisfacente per il Re Pescatore, ricordando il bruttissimo incidente in cui è incappato lo scorso aprile ai Paesi Baschi. In pochissimi lo avrebbero dato partecipante alla Grande Boucle, addirittura lui si è presentato e ha chiuso al secondo posto. E alla fine, anche lui è soddisfatto, come afferma ai microfoni della corsa. “In condizioni normali, sarei infastidito dal miode– afferma– Ma dopo tutto quello che ho passato, nondispiaciuto.