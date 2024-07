Summer Festival numeri da record per l’edizione 2024 con circa 235mila spettatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Lucca, 21 luglio– Tra i tanti artisti di questa edizione del, Sam Smith è stato certamente uno dei più “mondani“: venerdì pomeriggio, infatti, prima si è fermato per l’aperitivo al “Barino di Giò“, in corso Garibaldi, per poi cenare, con la sua band, seduto a un tavolo all’aperto del “Ristorante Giglio“, nell’omonima piazza, proprio durante il concerto del collega Mika. Invece, ieri sera, si è esibito in piazza Napoleone, davanti a oltre 6mila fan, molti dei quali stranieri, nella sua unica data italiana. Uno di quei concerti da ricordare per la sua particolarità di essere più spettacoli in uno. Oltre a tutto il contorno esterno e, naturalmente alla musica, c’è molto altro: i cambi d’abito, i travestimenti, le interpretazioni dei personaggi protagonisti/e dei brani.